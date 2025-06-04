النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة: الدعم العربي لا يزال غير موجود وهو مشروط بتنفيذ الأجندة المتفق عليها دوليًا#LBCINews pic.twitter.com/CxGDvoWGxB
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 4, 2025
النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة: الدعم العربي لا يزال غير موجود وهو مشروط بتنفيذ الأجندة المتفق عليها دوليًا#LBCINews pic.twitter.com/CxGDvoWGxB
النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة : نتبنى البيان الوزاريّ تمامًا في ملف تسليم السلاح وحرب الإسناد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لكن ما هي ضمانة لبنان في وجه الوحشية الإسرائيلية؟ pic.twitter.com/UdizzQeIWu
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 4, 2025
النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة : نتبنى البيان الوزاريّ تمامًا في ملف تسليم السلاح وحرب الإسناد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لكن ما هي ضمانة لبنان في وجه الوحشية الإسرائيلية؟ pic.twitter.com/UdizzQeIWu