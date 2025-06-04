النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة: الدعم العربي لا يزال غير موجود وهو مشروط بتنفيذ الأجندة المتفق عليها دوليًا#LBCINews pic.twitter.com/CxGDvoWGxB — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 4, 2025

وقال: "أصبحنا في مرحلة جديدة وحزب الله يعي هذا الموضوع والمرحلة تقول إن السلاح لا يمكن أن يبقى ويجب حصره بيد الدولة عبر النهج الذي ينتهجه رئيس الجمهورية جوزاف عون".



ورأى أن رئيس الحكومة نواف سلام يعتبر أن قرار تسليم السلاح سهل، لافتا الى أنه ينفعل بسرعة لأنه غير محنّك على المستوى السياسي.



وعن العلاقة مع تيار "المردة"، أكد عطالله أنها لم تنقطع كليا، لافتا الى أن التيار الوطني الحر لم يتحدث بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة مع "المردة".



وشدد على أن "التيار" هو الفريق السيادي الوحيد، معتبرا أن الجميع "مشي بالعصا".



وكشف عطالله أن ملفات الحكومة جاهزة لدى "التيار"، مشيرا الى أن الأخير سيفتحها قريبا.



واعتبر عطالله أن المن'قة دخلت العصر الأميركي - الاسرائيلي وأن الحرب أنهت أذرع ايران في المنطقة.

النائب جورج عطالله لـ #حوار_المرحلة : نتبنى البيان الوزاريّ تمامًا في ملف تسليم السلاح وحرب الإسناد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لكن ما هي ضمانة لبنان في وجه الوحشية الإسرائيلية؟ pic.twitter.com/UdizzQeIWu — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 4, 2025

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن جدلية الأكبر والأصغر في القوى المسيحية لا قيمة لها، مشددا على أن الأهم هو انطلاقة الوطن مجددًا.ورأى عطالله في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن الدعم العربي لا يزال غير موجود وأنه مشروط بتنفيذ الأجندة المتفق عليها دوليًا.