رئيس الجمهورية بحث وسلام في التمديد لـ"اليونيفيل" والتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مواضيع عدة، أبرزها الوضع في الجنوب والتمديد لقوات "اليونيفيل" في ضوء قرار الحكومة اللبنانية في هذا الصدد.



كما تناول البحث موضوع التعيينات الإدارية، لا سيما منها الهيئات الناظمة وتفعيل عمل الإدارات الرسمية.



وقرر الرئيسان عون وسلام، في سياق البحث في شأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ بتاريخ اليوم وينتهي في 20/10/2025.



وعلى أثر مغادرة الرئيس سلام قصر بعبدا، صدر المرسوم الرقم 411 تاريخ 5 حزيران 2025 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي. ونص المرسوم على الآتي:



"إنّ رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 33 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:



المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ صدور هذا المرسوم ويختتم بتاريخ 20/10/2025 ضمنا.



المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:



القوانين المصدقة، والتي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.

مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالأوضاع المعيشية الملحة وبالإصلاحات اللازمة والضرورية، لا سيما مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

اقتراحات قوانين طارئة وضرورية، لا سيما تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015، الذي يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.

سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".