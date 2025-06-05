أدرعي وجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخاصة في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً… pic.twitter.com/3DV1ZpKT1M — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخصوصًا في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لهوقال: "أنتم موجودون قرب منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".