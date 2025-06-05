التيار الوطني الحر: العدوان الإسرائيلي عشية عيد الأضحى هو قمة الهمجية ضد المدنيين

اعتبر التيار الوطني الحر أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى المبارك هو قمة الهمجية ضد المدنيين واستهداف لأمنهم، ولاستقرار لبنان، واقتصاده خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف مما ينذر بنوايا تصعيدية خطيرة.



وأكد في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقرار 1701، قائلا: "على رعاة التفاهم تحمل مسؤولياتهم لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها، وإجبارها على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".