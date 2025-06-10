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لجنة الأشغال تنتظر اقتراحا جديدا بشأن إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم يشمل الملاحظات المثارة

أخبار لبنان
2025-06-10 | 06:04
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لجنة الأشغال تنتظر اقتراحا جديدا بشأن إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم يشمل الملاحظات المثارة
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لجنة الأشغال تنتظر اقتراحا جديدا بشأن إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم يشمل الملاحظات المثارة

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلستها بتاريخ 10/6/2025 ،برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب: فؤاد مخزومي، أحمد الخير، سليم عون، حسين الحاج حسن، حسين جشي، نزيه متى، طه ناجي، قاسم هاشم، ابراهيم منيمنة، سيزار ابي خليل ووليام طوق.

وأوضحت اللجنة في بيان انه تم في الجلسة، مناقشة الاقتراح القانون رقم 294/2022 وتعديل بعض أحكامه،إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، وتم الاستماع الى السادة الزملاء النواب والحضور.

وتم البحث في بعض النقاط الاساسية مثل التشييد والبنى والمساحة وغيرها، ومن ثم تم الاتفاق على تأجيل البحث في الاقتراح الى وقت لاحق لاعطاء المجال لنقابة المهندسين والتنظيم االمدني والاسكان والسادة النواب لتقديم اقتراح جديد يشمل الملاحظات التي أثيرت في الجلسة.

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