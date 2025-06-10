الصايغ: النظام اللبناني هش جدا طالما أن حزب الله لم يعلن جهارة أنه تخلى عن العمل العسكري

رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن أخطر ما يحصل في الجنوب هو الإرادة لاستباحة أرض الجنوب مجددًا، قائلا: "اسرائيل تستبيحها لأنها تضع أبراج المراقبة في 5 نقاط ونحن بدلا من مواجهتها بمنطق الدولة نواجهها بالمنطق الذي يربحها ألا وهو منطق الفوضى والهمجية".



وأشار في حديث للـLBCI الى أن إسرائيل لا تريد اليونيفيل في الجنوب ولا ثقة لديها بها وعبّرت عن ذلك مرات عديدة.



وقال: "اليوم النظام اللبناني هش جدا طالما أن حزب الله لم يعلن جهارة أنه تخلى عن العمل العسكري وتحوّل بالكامل كبقية الأحزاب إلى حزب سياسي".