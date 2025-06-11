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لقاء عمالي لبناني–إيراني على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف وتأكيد تعزيز التعاون
أخبار لبنان
2025-06-11 | 02:51
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لقاء عمالي لبناني–إيراني على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف وتأكيد تعزيز التعاون
عقد، على هامش الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، لقاء ثنائي بين وفد عمالي من "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" ووفد من الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في مبنى منظمة العمل الدولية.
وضم الوفد الإيراني، بحسب بيان، الأمين العام لـ "بيت العامل" في إيران علي رضا محجوبي، ومسؤول العلاقات الخارجية محمد حمزائي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد، وضم الوفد اللبناني رئيس الاتحاد علي طاهر ياسين، ومنسق الوظيفة العامة في الاتحاد عماد ياغي.
وشكر ياسين باسم اتحاد الوفاء "للجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقفها الداعمة للبنان، لا سيما خلال العدوان الاسرائيلي الأخير عليه، وما اعلنته من استعداد دائم للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، وعرضها الحالي للمساهمة المفتوحة على كل الاحتياجات لاعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، وقد فعلت ذلك مع الشكر اثر العدوان الاسرائيلي عام 2006، وقدمت لاحقًا الدعم للبنان باسطول مفتوح ومجاني عبر بواخر المحروقات، والمساعدات الغذائية مع استفحال الازمة الاقتصادية التي شنتها اميركا على لبنان، عبر ادواتها الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، وما زالت تعمل على تعميقها، الامر الذي يؤكد اهمية وقوف وبقاء الجمهورية الإسلامية في ايران الى جانب لبنان لاحباط المشاريع الاميركية الهدامة".
ونقل شكر و"امتنان وتقدير وحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" للجمهورية الاسلامية قيادةً وشعبًا على مواقفها المبدئية الثابتة في نصرة الشعوب المستضعفة وقضاياها الوطنية لا سيما في لبنان وفلسطين".
بدوره، أكد محجوبي عمق العلاقات اللبنانية–الإيرانية، مشددًا على أن "الجمهورية الإسلامية كانت وستبقى إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني"، مشيرًا إلى "العناية الخاصة التي يوليها قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي لهذا المسار".
واتفق الجانبان خلال اللقاء على "متابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون العمالي والنقابي بين البلدين".
كما أعلن الوفد الإيراني "عزمه توجيه دعوة رسمية لحضور الفعاليات التي ستقام في مختلف المحافظات الإيرانية في ذكرى استشهاد حسن نصرالله".
وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الوفد الإيراني "هدية رمزية للوفد اللبناني تمثلت في سجادة صلاة وعينات من الإنتاج الزراعي الذي تشتهر به ايران ، طالبًا نقل تحياته لكامل التشكيلات النقابية والعمالية العاملة في خط المقاومة في لبنان".
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