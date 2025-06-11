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تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
أخبار لبنان
2025-06-11 | 07:06
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تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
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تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
عقد نقيبا أطباء لبنان في بيروت المنتهية ولايته البروفسور يوسف بخاش والمنتخب البروفسور الياس شلالا مؤتمرا صحافيا جرى خلاله حفل التسليم والتسلم بحضور أعضاء مجلس النقابة مجتمعين.
وقال بخاش: "في الواقع لم ابدأ العمل منذ أن كنت نقيبا منتخبا بل في اعقاب انفجار المرفأ الذي دمر قسما من مبنى النقابة. فكان لا بد لي أن اتوجه الى العاصمة الفرنسية بمبادرة شخصية مني والتقيت أصدقاء في النقابة الفرنسية وتمكنت من الحصول بواسطتهم على مساعدة مادية بقيمة حوالي ١١٠ آلاف يورو تحولت بكاملها الى النقابة. وبدأت أعمال الترميم وها هي اليوم عادت الى رونقها كما في السابق جاهزة لاستقبال كل طبيب وأي من أنواع المؤتمرات العلمية والطبية".
وأضاف: "الكل يعلم انني استلمت صندوقا فارغا من المال مع موازنة هزيلة لا يمكن لها أن تسد حاجيات النقابة، وها نحن اليوم نسلم الخلف صندوقا فيه أكثر من ثمانية ملايين دولار نقدا، بعد أن كانت النقابة تستوفي رسومها بالليرة اللبنانية وعلى تسعيرة 1500 ليرة لبنانية لكل دولار، وأنه بسعي شخصي منه وبالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الصحة فراس الابيض أنذاك تمكنت وبمدة قياسية لم تتعد الشهر من تصحيح المسار وتسعير مساهمة شركات الأدوية بالسعر المتداول والمعتمد على منصة تسعير الدواء الرسمية، أي بسعره الفعلي وهذا ما ساهم في تعزيز محتويات صندوق النقابة النقدية".
وأعلن أنه "انسجاما مع تطور قدرات الصناديق النقدية عمدنا الى رفع المعاش التقاعدي من بداية الولاية الى اليوم"، مشيرا الى أن هناك مشروعا أمام لجنة التقاعد لرفع المعاش التقاعدي مجددا بعد تكوين احتياطي مالي يسمح بالاستمرار مهما تبدلت الظروف. وقال: "كما تمكن مجلسنا من اعادة صياغة الاتفاقات مع شركات التأمين وتحديثها ودولرتها واعادتها الى ما كانت عليه قبل الازمة وهذا ما ساعد على تشكيل موجة هجرة طبية عكسية باتجاه لبنان. وما على النقيب السلف إلا أن ينفذ زيادة الخمسة بالمئة إضافة على المئة بالمئة الحالية لتصبح الاضافة تصاعدية أي 105 بالمئة بحسب نص الاتفاق الموقع بين الطرفين. الى ذلك تمكنا من خلال تواصلنا مع وزارة الصحة وادارة الضمان الاجتماعي من تحسين التسعيرات المعتمدة للرموز والاعمال الطبية بشكل عادل لمصلحة الطبيب والمريض على حد سواء".
وأضاف: "اما من ناحية الملفات التي تحتاج متابعة، فأبرزها استمرار التواصل مع الضمان الاجتماعي لتفعيل الشراكة معه لتحسين شروط التعاقد والتسعيرات والرموز المعتمدة".
ورد النقيب شلالا بكلمة أكد فيها أن نقابة الأطباء هي أمانة وأنه سيحافظ عليها. وقال: "أشكر الزملاء الذين عملوا في مجلس النقابة وانجزوا ما أنجزوه، وأرحب بالزملاء الجدد الذين انضموا الى مجلس النقابة وأتعهد باستكمال المسيرة خصوصا في الأمور التي تهم الأطباء وتعنيهم خلال ممارستهم الطبية اليومية".
وأضاف: "على عكس ما يظنه البعض، فإن للأطباء تحديات كما سائر اللبنانيين. والأصعب أن نرى طبيبا أفنى عمره في خدمة المريض وهو عاجز في تقاعده عن استكمال حياته بكرامة.
وتابع: "كل هذه التحديات ستكون مدار متابعة بالرغم من أن كلنا يعرف أنه في لبنان الأمور تأخذ وقتها، ولكن مع المتابعة والمثابرة لا بد من الوصول الى الخواتيم المرجوة وذلك بعد توزيع المهام على الزملاء والأخذ بالعتبار الروتين الاداري الذي يحول دون السرعة في استصدار القوانين".
أخبار لبنان
نقابة الأطباء
يوسف بخاش
الياس شلالا
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