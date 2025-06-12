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كركي: أي تجاوز أو تلاعب بمقدرات ومعاملات الصندوق أو بحقوق المضمونين سيُواجَه بأقصى درجات الحزم
أخبار لبنان
2025-06-12 | 03:56
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كركي: أي تجاوز أو تلاعب بمقدرات ومعاملات الصندوق أو بحقوق المضمونين سيُواجَه بأقصى درجات الحزم
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه في بلد يشهد أزمات مزمنة وتحدّيات متراكمة، يثبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرّة جديدة أنه حاضر في الميدان، ليس فقط كهيئة راعية لحقوق المضمونين، بل كجهاز يملك أدوات الرقابة والمساءلة ويتحرّك عند الضرورة من دون تهاون.
وبحسب البيان، فإنه بتوجيه من المدير العام للصندوق محمد كركي، الذي يواكب شخصيا أعمال الرقابة فيه ويعطي التعليمات اللازمة للأجهزة الرقابية، قامت مديرية التفتيش الإداري بالتحقيق في ملف مخالفات لمندوب إحدى المؤسسات التعليمية في لبنان، تم رصدها ضمن إطار المتابعة الدوريّة.
وفي التفاصيل، ثبت في التحقيق أنّ مارون فؤاد الدّكاش، مندوب مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، قام بأعمال تزوير وتحوير وتلاعب في الجداول الطبيّة العائدة للمضمونين العاملين في هذه المدرسة، من خلال تعديل تواريخ الوصفات، والرموز الطبية، والمعطيات المرتبطة بها، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا واضحًا للقوانين ويؤدي إلى هدر غير مشروع لأموال الصندوق.
وعليه، واستنادًا إلى ما خلص إليه تقرير التفتيش الإداري رقم 65 الصادر بتاريخ 13 أيار 2025، أعطى كركي توجيهاته لمصلحة القضايا في الصندوق للإدّعاء أمام القضاء المختص. وبالفعل فقد تقدّمت الإدارة بشكوى وإدّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت، ضد المدعى عليه مارون فؤاد الدكاش، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخّلا بالجرائم المُرتكبة ( تزوير، تحوير وتلاعب)، وسُجلت تحت الرقم 2025/2647 بتاريخ 29 أيار 2025.
وأكد كركي أن أي تجاوز أو تلاعب بمقدرات ومعاملات الصندوق أو بحقوق المضمونين سيُواجَه بأقصى درجات الحزم، وأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو شخص تسوّل له نفسه القيام بهذه الأفعال. كما جدد التزامه الدائم بتطبيق القانون، وتعزيز ثقافة الشفافية والمحاسبة، حفاظًا على ثقة المضمونين بهذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، وضمانًا لاستمرارية عملها كأحد أعمدة الحماية الاجتماعية في لبنان.
أخبار لبنان
اقتصاد
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