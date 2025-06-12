جنبلاط ناقش أوضاع العاملين مع وفد من نقابة موظفي "أوجيرو"

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدًا من نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيب أميلي نصار، وذلك بحضور النائب فيصل الصايغ، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، والامين العام لجبهة التحرر العمالي الوليد شميط.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوضاع العاملين في الهيئة، وبخاصة القانون 431، لا سيما المادة ٤٩ منه، ومدى تأثيره على العاملين وديمومة عملهم في الهيئة بجميع مسمياتهم.