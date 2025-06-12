تدشين ماكينات في مختبر الترسبات الزراعية في كفرشيما... ومعوض يؤكد أهمية هذا المشروع

أكد النائب ميشال معوض خلال تدشين ماكينات في مختبر الترسبات الزراعية في كفرشيما أهمية هذا المشروع، واضعا اياه ضمن استراتجية تطوير الزراعة في لبنان وخصوصا التصدير الزراعي.



كلام معوض جاء عقب جولة بدعوة من مؤسسة رينيه معوض ووزارة الزراعة، على مختبرات كفرشيما بمشاركة وزير الزراعة نزار هاني.