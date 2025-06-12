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وزير الداخلية إستقبل الجميل والبعريني واطلع من إتحاد النقل البري على مطالب القطاع

أخبار لبنان
2025-06-12 | 11:21
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وزير الداخلية إستقبل الجميل والبعريني واطلع من إتحاد النقل البري على مطالب القطاع
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وزير الداخلية إستقبل الجميل والبعريني واطلع من إتحاد النقل البري على مطالب القطاع

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب سامي الجميل. كما استقبل النائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.

واستقبل الوزير الحجار وفدًا من اتحاد النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي والعقيد عبدالله الحمصي ممثلًا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وخلال اللقاء، عرض الوفد مطالب القطاع، مؤكدًا "حرصه على التعاون مع الجهات الرسمية من أجل تنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل".

من جهته، شدد الوزير الحجار على أن "سلامة النقل وتنظيمه من أولويات الوزارة"، واعدًا بـ"متابعة المطالب المطروحة مع الجهات المعنية، لا سيما في ما يتعلق بالعمل على تطبيق قانون السير".

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