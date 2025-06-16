وليم بطرس رئيسًا لنقابة الدواجن لولاية جديدة: القطاع تعافى... وأسعار الدجاج إنخفضت

أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن في بيان عن إجراء النقابة انتخابات لمجلس إدارتها، حيث توزعت المهام بين الأعضاء على الشكل الآتي: وليم بطرس رئيسًا، هيثم نوام نائبًا للرئيس، رواد مكاري أمينًا للسر، سمير عاشور أميناً للصندوق، هشام عبدالله رئيسًا للجنة التواصل مع القيادات الأمنية وإدارات الدولة، والأعضاء: ريما فريجي، رالف الهوا، سعد رعد، اسطفان كرم، سليمان الكعدي، وسام طحان وحسان غزال.وفي المناسبة، هنأ بطرس النقابة بإنجاز الإنتخابات متمنياً لمجلس الإدارة النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف النقابة التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن والإقتصاد الوطني واللبنانيين.وأكد بطرس ان "النقابة تمكنت خلال أصعب الظروف التي مر بها لبنان خصوصًا العدوان الإسرائيلي من حماية قطاع الدواجن والحفاظ على العاملين فيه والمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، من خلال الإستمرار في إنتاج الفروج والبيض بالكميات التي تكفي حاجات اللبنانيين".وإذ اعتبر بطرس انه "أمامنا تحديات كثيرة وكبيرة وأبرزها التعويض على المزارعين نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بمزارعهم جراء العدوان الإسرائيلي"، أكد ان "القطاع الدواجن تعافى وان انتاجه حاليًا يفيض على الإستهلاك المحلي، كما ان أسعار الدجاج إنخفضت خلال الفترة الأخيرة وهي أقل من كلفة الإنتاج".ونوه بطرس بـ"التعاون القائم من مع وزير الزراعة هاني ومدير عام الوزراة لويس لحود ومختلف المسؤولين المعيين في وزارة الرزاعة من أجل تدعيم أوضاع قطاع الدواجن في لبنان الذي يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي اللبناني كونه يوفر كافة إحتياجات الأسواق اللبنانية من الدواجن بكفاءة وجودة عاليتين".وأعلن أن "النقابة ستستمر في سياستها ومنهجيتها القائمة على تطوير قطاع الدواجن وترسيخ دوره الريادي في حماية الأمن الغذائي للبنانيين، وكذلك جعله مثالًا يحتذى للقطاعات الزراعية والقطاعات المنتجة في لبنان"، مشددًا على أن "أهدافنا المستقبلية تتمثل برفع كفاءة القطاع وإنتاجيته ومواكبة التطورات العالمية الحاصلة في إنتاج الدواجن حفاظًا على كفاءتنا العالية وتنافسيتنا، التي تميزنا عن كافة دول المنطقة".وأكد ان "ما يهم النقابة بشكل أساسي هو خدمة المستهلك اللبناني، وذلك عبر تقديم أفضل نوعية ومواصفات للدواجن بأقل سعر ممكن"، معتبرًا أن "فتح باب التصدير أمام قطاع الدواجن يبقى هدفًا أساسيًا"، لافتًا الى أن "كل الأهداف سنسعى إلى تنفيذها في تعاون وثيق مع وزارة الزراعة التي تعتبر بيت المزارع اللبناني، على أن تكون باكورة هذا التعاون والشراكة وضع إستراتيجية وطنية لقطاع الدواجن في لبنان التي سنطلقها قريبًا".