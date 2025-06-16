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مجلس الوزراء أقر التشكيلات الديبلوماسية... وتشديد على عدم توريط لبنان في الحرب الدائرة

أخبار لبنان
2025-06-16 | 09:10
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مجلس الوزراء أقر التشكيلات الديبلوماسية... وتشديد على عدم توريط لبنان في الحرب الدائرة
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مجلس الوزراء أقر التشكيلات الديبلوماسية... وتشديد على عدم توريط لبنان في الحرب الدائرة

أقر مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية.

وتلا وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، المقررات الرسمية، ولفت الى ان الرئيس نواف سلام شدد خلال الجلسة على "ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها".

وأشار إلى أن "الرئيس سلام ذكر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ"، موضحًا أنه "لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح".

ولفت الى ان "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علمًا من وزير الأشغال بشأن حركة المطار".

وأوضح ان "الحديث جرى بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب. وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها".

وأشار مرقص الى ان "مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن خطة عودة النازحين السوريين ووافق عليها".

وقرر مجلس الوزراء "إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

كما وافق المجلس على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان. وتمت الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار.

ووافق المجلس أيضًا على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار، اضافةً الى موافقته على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة.

اما وزير الطاقة جو صدي، فأشار الى انه "اقترح تعليق موضوع زيادة سعر المحروقات، علمًا أن مبدأ الدعم للعسكريين لن نتراجع عنه واقترحت العودة إلى مجلس الوزراء بمقترح متكامل".

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