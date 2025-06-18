عقدت المرحلة الثانية من انتخابات رؤساء اتحادات بلديات ونوابهم في محافظة عكار في مكتب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، بحضور امين سر المحافظة رولا البايع في سرايا حلبا الحكومية.

وقد انتخب رئيس بلدية منيارة طوني عبود رئيسًا لاتحاد بلديات الشفت، ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد احمد الحلبي نائبا للرئيس، كما انتخب رئيس بلدية عرقة الاثرية محمد حدارة رئيسًا لاتحاد بلديات عرقة الاثرية ومحمد عباس نائيا للرئيس.

وانتخب محمد المصومعي رئيسًا لاتحاد بلديات سهل عكار ونائب الرئيس محمد الحسين.

وانتخب عدنان ملحم رئيسا لاتحاد بلديات الجومة ونائب الرئيس احمد الحاج

وتستكمل في ساعات بعض الضهر انتخابات اتحادات جبل اكروم ووادي خالد.