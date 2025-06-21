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وزير الخارجية تلقى إتصالًا من نظيره البريطاني... تشديد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب
أخبار لبنان
2025-06-21 | 11:27
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وزير الخارجية تلقى إتصالًا من نظيره البريطاني... تشديد على أهمية بقاء لبنان خارج الحرب
تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد ظهر اليوم اتصالًا من وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي نقل له دعم بلاده والمجموعة الأوروبية للبنان، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.
وأبلغ لامي رجي ان المملكة المتحدة تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.
وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب لبنان التجديد لقوات "اليونيفيل" واستمرارها في مهامها.
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