وزارة الخارجية تابعت أوضاع الجالية اللبنانية في إيران

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية اللبنانية في إيران، واطلعت من السفير اللبناني لدى طهران حسن عباس على آخر التطورات هناك، ونقلت اليه توجيهات الوزير يوسف رجي لمعالجة أي أمر طارئ، وتمنياته السلامة والأمان لجميع اللبنانيين الموجودين في المدن الإيرانية.