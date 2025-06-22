الراعي: رئيس الجمهورية هو أب الوطن

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن رئيس الجمهورية في الوجدان اللبناني، وفي ضمير الشعب، ليس مجرّد رئيس سياسي، بل هو أب الوطن.



وقال الراعي في عظة قداس عيد الأب في بكركي: "هو الذي يجسّد وحدة البلاد، ويحمل همّ الجميع، ويعبّر عن الأمل المشترك. وهو المسؤول الأوّل عن وحدة الكيان، وعن حماية الدستور، وعن السهر على خير الجميع. هو مرجعيّة وطنيّة جامعة، ومثالٌ يحتذى به في التجرّد، والعدالة، والتسامح، والحنوّ الأبويّ".



وأضاف: "إذا كانت العائلة نواة المجتمع، فإنّ السلطة السياسية والإدارية، حين تكون صادقة وأمينة تحول الوطن إلى بيت كبير، يتّسع لجميع أبنائه، من دون تمييز أو تهميش. نداؤنا إلى كلّ من يتحمّل المسؤوليّة، أن يعيش مهمّته بروح الأب: يصغي لمتطلّبات شعبه، يحمي أبناء وطنه، يسهر على مستقبلهم، يكون قدوة في السلوك والنصح. فالوطن لا يُبنى إلّا بأيدٍ أمينة، وقلوب تحبّ، ونفوس مستعدة أن تخدم، لا أن تستفيد".