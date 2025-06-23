أرسلان: سوريا ستبقى أقوى من الإرهاب

كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان على "إكس": "مرة جديدة تستهدف سوريا في قلبها، وتضرب كنيسة في دمشق بعمل إرهابي جبان لا دين له ولا هوية سوى القتل والتخريب وإثارة الفتنة.

ودان ارسلان العدوان متقدما بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ,وقال إن سوريا ستبقى أقوى من الإرهاب، وان شعبها يستحق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

كما استنكر ارسلان العدوان المتكرر على إيران ومنشآتها.