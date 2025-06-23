بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، من عين التينة، أن جلسة لمجلس النواب ستُعقد يوم الإثنين الواقع في 30 حزيران، لمناقشة ملفات طارئة.

وفي تصريح له، استنكر بو صعب التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق، مؤكداً: "سبق أن نبّهنا من خطورة هذه الأعمال الإرهابية، ونتمنى من الدول المعنية أن تأخذ على محمل الجد مسألة حماية المؤمنين في دور العبادة، أياً كانت طائفتهم أو انتماؤهم".



وأضاف: "الرئيس نبيه بري أكد خلال لقائنا أن المقاومة في لبنان لم تطلق أي رصاصة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي على إسرائيل الاقتناع بضرورة تحييد لبنان عن أي تصعيد".



وأشار إلى أن كلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يصبّ في الاتجاه نفسه، أي الحفاظ على الاستقرار ومنع انزلاق لبنان إلى أي مواجهة.