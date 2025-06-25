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سلام استقبل وفدا بريطانيا وترأس اجتماعا بحث في معالجة الروائح الكريهة في محيط المطار والشويفات

أخبار لبنان
2025-06-25 | 11:23
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سلام استقبل وفدا بريطانيا وترأس اجتماعا بحث في معالجة الروائح الكريهة في محيط المطار والشويفات
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سلام استقبل وفدا بريطانيا وترأس اجتماعا بحث في معالجة الروائح الكريهة في محيط المطار والشويفات

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا في السراي، خصص للبحث في سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، والشويفات، والمناطق المجاورة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إضافة إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، وممثلين عن دار الهندسة.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى المسببات الرئيسية للانبعاثات، وجرى الاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة المشكلة وحلها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها محافظ جبل لبنان تعمل على إعداد خارطة طريق بالإجراءات والحلول العاجلة المطلوبة.


واستقبل رئيس الحكومة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال إدوارد أهلغرن، مع السفير البريطاني هايمش كاول.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة وأهمية موقف السلطات الرسمية اللبنانية التي حرصت على عدم انجرار البلاد إلى الحرب التي دارت في المنطقة، إضافة إلى الوضع الميداني في جنوب لبنان والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، وضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي ما زالت تحتلها.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

الروائح الكريهة

مطار رفيق الحريري الدولي

الشويفات

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