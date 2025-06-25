"حزب الله" نظم تجمعا أمام السفارة الايرانية... رعد: إيران هي اليوم قوة ردع إقليمية في المنطقة

نظم "حزب الله" تجمعاً جماهيريا حاشدا أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن في بيروت، "تتويجاً لجهاد وتضحيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الذي انتصر على العدوان الاسرائيلي والأميركي"، بمشاركة وحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفيق صمدي، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أعضاء الكتلة النواب: علي المقداد، أمين شري، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، ينال الصلح ورائد برو، الوزير السابق محمد فنيش، مسؤول منطقة بيروت في "حزب الله" حسين فضل الله، مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" عمار الموسوي، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" مسؤول الملف المسيحي محمد سعيد الخنسا، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.



صمدي



والقى صمدي كلمة أكد فيها أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من إذلال الكيان الغاصب وداعميه والانكفاء من دون تحقيق أهدافهم، وأن يد إيران القوية ستظل على الزناد وعينها الساهرة"، مشيراً إلى أن "عملية "الوعد الصادق 3" بتوجيهٍ من قائد الثورة كانت تعبيراً عن أن إيران لا تخضع لمساومات وابتزاز وأن أي اعتداء سيُقابَل بردّ يتناسب مع حجم الخطر".



وقال صمدي: "هذا الانتصار التاريخي سيغيّر وجه المنطقة ونهديه إلى أرواح شهدائنا، وعلى رأسهم سيّد شهداء الأمة السيّد حسن نصرالله والشهيد السيّد الهاشمي، وإن هذا التضامن هو تعبير حقيقي عن علاقة الاخوة والحضارة والثقافة المتجذرة في التاريخ بين الشعبين اللبناني والإيراني".



رعد



ثم القى النائب رعد كلمة "حزب الله"، شدد فيها على أن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية عصية على التبعية والهيمنة ومصادرة حرية القرار، وهي استمدت القوة من الله وحده، وهو الذي نصرها".



ولفت الى أن "إسرائيل لا يمكنها أن تكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق، وأن على هذا الكيان أن يتعلّم مما حصل معه في إيران".



واعتبر رعد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم قوة ردع إقليمية في المنطقة، وقد أثبتت ذلك بصمودها وثباتها في ليّ ذراع العدو الصهيوني الغاشم"، قائلا: "فلسطين ستبقى القضية المركزية لمنطقتنا، وأهل غزة سيثأرون لشهدائهم، والعدو لا مكان له في منطقتنا".

