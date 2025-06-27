سلام عرض ووفدًا من إتحاد بلديات المنية برئاسة النائب الخير شؤونًا إنمائية ومطلبية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية.



وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافةً إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.



كما استقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين لدى فرنسا ربيع الشاعر في زيارة بروتوكولية.