اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة

عقد مجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية اجتماعا بحضور وزيرة السياحة لورا لحود الى جانب أعضاء الجمعية العمومية وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جونية.



وكان الواقع السياحي في لبنان في ظل التحديات الراهنة، محور النقاش.