رجي استقبل قائد "اليونيفيل "في زيارة تعارف... وتأكيد على تمسك لبنان بتجديد ولايتها

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، قائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباغنارا في زيارة تعارف، وذلك بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو لاثارو.



وتم تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به "اليونيفيل" في جنوب لبنان وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها.