الرئيس عون عرض مع وفد اتحاد نقابات الأفران أوضاع القطاع وتسلّم أوراق اعتماد سفراء

تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين لدى لبنان.

وهم، سفراء البحرين وحيد مبارك سيار، بولندا الكسندرا بوكوفسكا - ماكابي، تشيكيا استر لوفروفا، اندونيسيا ديكي كومار، ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين وغينيا – بيساو دينو سيدي DINO SEIDI.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".

وفي سياق آخر، نوه الرئيس عون بحرص الافران على الحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين، ووعد بمتابعة موضوع هبة القمح العراقية "لتصل الى خواتيمها في اسرع وقت ممكن”.

وثمّن ما تقدمه دولة العراق للبنان ووقوفها الدائم الى جانبه في مختلف المراحل والظروف التي مر بها.