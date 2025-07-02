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جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين

أخبار لبنان
2025-07-02 | 06:16
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جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين
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جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين

لفت وزير المالية ياسين جابر الى انه "من الأولويات التي يجب أن نسير بها هي إعادة إحياء موضوع المصارف وإيجاد حلول لأموال المودعين"، وذلك عقب لقائه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وقال " اتفقنا على توحيد الرؤيا وهناك دعم من رئيس المجلس والحكومة".

واضاف ": الهدف أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين".

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