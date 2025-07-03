حيدر إستمع إلى مطالب نقابات أصحاب شاحنات النقل البري الداخلي والخارجي

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من نقابات اصحاب شاحنات النقل البري الداخلي والخارجي برئاسة الحاج بسام طليس، وجرى البحث في موضوع النقل داخل لبنان، وبين لبنان والدول العربية عبر سوريا، والسبل الآيلة الى تنظيم العمالة غير اللبنانية في ما خص قيادة الشاحنات.

