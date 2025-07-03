الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الاخوة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري لـ"النهار": لا صحة لما يُنقل عني في شأن السلاح

أخبار لبنان
2025-07-03 | 14:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري لـ&quot;النهار&quot;: لا صحة لما يُنقل عني في شأن السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري لـ"النهار": لا صحة لما يُنقل عني في شأن السلاح

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لـ"النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ في شأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".

وقال بري: "كل ما يُتردّد ويُنقل على مواقع إعلامية والتواصل الاجتماعيّ نقلًا عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لـ"النهار":

يُنقل

السلاح

LBCI التالي
أوجيرو: عطل طرأ في سنترال عنجر
مرجع سياسي لـ"الجمهورية": الورقة الأميركية ليست منزلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-06-11

بري لـ"النهار": متمسكون بـ"اليونيفيل"

LBCI
صحف اليوم
2025-05-01

عون لـ"النهار العربيّ”: اللقاء مع بن زايد إيجابي جدًا وسننقل لبنان إلى مكان آخر

LBCI
صحف اليوم
2025-05-31

بري لـ"الشرق الأوسط": تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل"

LBCI
صحف اليوم
2025-06-05

بري لـ"الجمهورية": قانون الانتخابات الحالي "مسخ" ونتائجه خربت البلد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:50

شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف السلاح (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 4-7-2025

LBCI
أخبار لبنان
16:30

باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-28

اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

مجلس النواب أقر مشروع القانون لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 وتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة

LBCI
أمن وقضاء
04:00

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-20

بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:30

باسيل: حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك من أجلها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ذخائرُ القديسة تيريز الطفل يسوع لبنان تجوبُ من الشمال والبقاع إلى الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شاتو كفريا... إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اتصال خاطئ قرار صادم وانقسام داخل التحرير. هذا ما حصل في جريدة الحُرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الدراجات النارية في لبنان... بين الفوضى والحاجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كذبة المقاعد الستة... بالوقائع والأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

"كأسد ينهض"... عملية حالية للجيش الإسرائيليّ في غزة وهذه أهدافها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:27

رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

مذكرة ادارية باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء

LBCI
أخبار لبنان
10:30

موقع وزارة الخزانة الأميركية: سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات الجديدة

LBCI
رياضة
04:30

وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
11:59

باراك: تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله" يتطلّب مزيجًا من سياسة "الجَزَر والعِصِيّ"

LBCI
خبر عاجل
10:15

مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:54

المالية: توقيف خدمة الـOnline لـ72 ساعة اعتبارا من الأولى من بعد ظهر غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More