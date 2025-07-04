مخزومي: ليس من مصلحة لبنان المناورة في الإجابة على ورقة براك

رأى النائب فؤاد مخزومي في منشور عبر "اكس" انه "ليس من مصلحة لبنان المناورة في الاجابة على ورقة براك".



واكد ان "المطلوب موقف رسمي من الدولة ببسط سلطتها فعليًا وسحب السلاح وتطبيق القرارات الدولية. انها فرصة تاريخية لاستقرار لبنان".