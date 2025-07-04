المفتشية العامة في وزارة الدفاع إختتمت دورة تدريبية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الأميركي

اختتمت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني دورة تدريبية متخصصة بعنوان "مدير مؤهل لمكافحة الفساد CACM"، بالتنسيق مع الجمعية اللبنانية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد LCACM، وذلك استكمالًا لأعمال مأسسة الوقاية من الفساد التي انطلقت عام 2019.



وامتدت الدورة على مدى ستة أيام، بواقع 48 ساعة تدريبية، نفذتها جمعية "مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان" برئاسة النقيبة جينا الشماس، وبالتعاون مع المعهد الأميركي لمُكافحة الفساد، وهو جهة علمية بحثية مُستقلة معنية بالتعليم والبحث والتدريب والترخيص في مجال الوقاية من الفساد، ويمثله البروفسور مايك مسعود الذي تولى تقديم المواد التدريبية والإشراف على التقييم النهائي.



وقد اجتاز المفتش العام في وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن الدكتور فادي مخول وضباط المفتشية العامة الامتحان بنجاح، مستوفين شروط الحصول على ترخيص "مُدير مؤهل لمكافحة الفساد" وعضوية المعهد الأميركي، ليضافوا إلى قائمة تضم 41 مديرًا مؤهلًا سبق تدريبهم ضمن برامج سابقة.



وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني اللبناني الهادفة إلى تطوير منظومة الضبط الداخلي والحوكمة، وتحديث إجراءات مهام التفتيش الموكلة إليها قانونًا، بما يسهم في تعزيز مبادىء الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني اللبناني.



وفي ختام الدورة، قدم المفتش العام اللواء الركن الدكتور فادي مخول درعًا تقديرية إلى الشماس ومسعود، عرفانًا وتقديرًا لجهودهما القيمة في التدريب والدعم العلمي للمفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني، بحضور الإعلامية ايلديكو إيليا ونائب رئيسة الجمعية العميد المتقاعد الدكتور حسن جوني مستشار المعهد الأميركي.