عدوان بعد لقائه رئيس الجمهورية: فرصة استثنائية لفرض السيادة وبناء المؤسسات

أكد النائب جورج عدوان بعد اجتماعه مع الرئيس جوزاف عون انه "لدينا فرصة استثنائية للعبور نحو الدولة، متاحة من خلال اتخاذ قرار بفرض السيادة على كامل الأراضي واستعادة بناء المؤسسات".



وثمّن موقف الرئيس أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم، قائلا "هو بمثابة رسالة قوية عشية العمل على إقرار التعيينات، والرئيس يدفع في اتجاه تمكين مجلس القضاء من اختيار الأكفأ والأجدر".