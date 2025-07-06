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حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة باراك من دون علم الحكومة؟
أخبار لبنان
2025-07-06 | 06:26
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حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة باراك من دون علم الحكومة؟
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس": "حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة. فعلى أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميريكي توم باراك من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟ فهل سيمر الرد عبر مجلس الوزراء ام سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصيا مسؤولية تبعاته".
أخبار لبنان
صياغة
باراك
الحكومة؟
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