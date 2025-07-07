مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري

كشفت مصادر متابعة لجولة توم براك ان في اللقاء مع الرئيس بري وردت ملاحظات مشتركة من حزب الله وحركة أمل تتعلق بالورقة الأميركية، وموقف حزب الله هو تكرار لما قاله الشيخ نعيم قاسم في خطاب عاشوراء.



وأشارت المصادر إلى أن مسألة الضمانات الأميركية لا تزال عالقة وأن براك قد ينتظر المزيد من التنازلات اللبنانية ليتحدث عن هكذا ضمانات.