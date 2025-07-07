التيار الوطني الحر: نؤيد حصرية السلاح بيد الدولة..ونحضّ السلطة وحزب الله على اغتنام الفرصة لتحرير الأرض والأسرى والموارد

صدر عن التيار الوطني الحر البيان التالي:



"يؤيد التيار الوطني الحر الجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاحتلال الاسرائيلي للبنان واعتداءاته عليه وبمسألة حصرية السلاح بيد الدولة وينظر بايجابية الى كلام الموفد الاميركي السفير توم براك بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. ويرى في الدينامية الحاصلة فرصة سانحة وممكنة من أجل ايجاد حل للسلاح خارج الدولة. ويحضّ السلطة اللبنانية وحزب الله على حدّ سواء من اجل اغتنام الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد وإجراء الاصلاحات المالية الموعودة، كذلك اتمام حل نهائي وسريع لأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.



ويرى التيار أن على الجميع مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى لبنان، والذي يتطلّب وعياً وطنياً استثنائياً، لا شعبوية رخيصة وتحريضًا قاتلًا، من اجل الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار."