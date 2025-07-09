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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية بحثت مع كرامي إنجاز ملف التفرغ
أخبار لبنان
2025-07-09 | 01:22
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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية بحثت مع كرامي إنجاز ملف التفرغ
زار وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أمس وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين.
وتم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الخطوات العملية المطلوبة لإنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، حيث أكدت الوزيرة كرامي عزمها الكامل على متابعة الملف وإنجازه، واعدةً ببذل أقصى الجهود والتحرك الفوري باتجاه الرؤساء الثلاثة لتذليل العقبات التي حالت دون إقراره حتى اليوم".
وطالبت اللجنة "بضرورة اعتماد مسار سريع واستثنائي في مقاربة هذا الملف، بعيدًا من آليات العمل التقليدية التي قد تؤدي إلى تأخير بالغ الضرر، كإعادة تكرار مراحل سبق إنجازها، وعلى رأسها عمل اللجان العلمية. وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإعداد ملف شفاف وعادل خلال أيام، لا أسابيع".
من جهته أشار مستشار الوزيرة كرامي الى أن "وزارة التربية ترى وجوب رفع جميع الاسماء المستوفية الشروط بناءً على معيار الحاجة المبررة بالنصاب المسند للمتعاقد وعلى ملاءمة اختصاصه ما يسرع عملية إعداد الملف،
كما أكد الجميع على أهمية دعم فخامة رئيس الجمهورية للملف والبناء على موقفه المتقدم".
وأبلغت اللجنة "الوزيرة كرامي بما سبق أن أبلغته إلى رئاسة الجامعة، ومفاده أن أي فشل في إقرار ملف التفرغ قبل بداية العام الدراسي المقبل سيُعدّ بمثابة إعلان لإضراب شامل منذ اليوم الأول للعام الجامعي، وأن مسؤولية هذا الفشل تقع عل عاتق جميع من بيده اتخاذ القرار".
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