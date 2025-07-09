لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع محاربة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، جلسة اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وأشار البستاني إلى أننا "ناقشنا مواضيع عدة.

اولًا موضوع محاربة الفساد في وزارة الاقتصاد وفي وزارة الصناعة ونحن نتابع التطورات القضائية ولا يوجد تدخل في اللجنة ولكن كان هناك نوع من الارتياح من اعضاء اللجنة إلى التطوري التحقيق الذي يتم وان شاء الله تصل إلى خواتيمها. وأريد أن أوضح اننا قدمنا إخبارات ونتابعها. وأنصح ألا يتم التدخل في القضاء ونحن سنراقب وناقشت اللجنة أمورا أخرى من بينها".

وأوضح أننا "سنفتح ملفات أخرى في الوقت المناسب. فهذه مسيرة الرقابة، اذ أصر اعضاء اللجنة ان نقوم بها. كما ناقشنا إقتراح قانون مقدما من الزميل جورج عدوان يتعلق بإخضاع كل من شركة "كازينو لبنان" و"ادارة حصر التبغ والتنباك" و"الميدل إيست" لاحكام قانون الشراء العام ورقابة ديوان المحاسبة وقانون الشراء العام، هو قانون حديث جدًا ولاقى ترحيبًا من المؤسسات الدولية. وتبين ان هناك مؤسسات في الدولة لا تسير في هذا المسار."

وقال البستاني: "من هنا، جاء هذا الاقتراح وجرى نقاش هذا الموضوع وأصدرنا توصية بان يأتينا ديوان المحاسبة والشراء العام بدراسة لتوضيح كل التباس في هذا الموضوع واعطينا فترة شهر لإحالة الدراسة".