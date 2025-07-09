بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي. وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية.





واستقبل الرئيس بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي وضع رئيس المجلس في أوضاع شركة الميدل ايست والظروف التي عملت وتعمل فيها الشركة الوطنية، لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي. وفي هذا الإطار، نوه رئيس المجلس بجهود الشركة رئيسًا وإدارةً وجميع العاملين فيها.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري مدير مكتب المرجع سماحة اية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.

وعلى صعيد آخر، تلقى بري برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.