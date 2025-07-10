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حبيب من دار الافتاء في صيدا: مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر

أخبار لبنان
2025-07-10 | 07:55
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حبيب من دار الافتاء في صيدا: مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر
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حبيب من دار الافتاء في صيدا: مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب فرع المصرف في صيدا، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، وذلك في زيارة تفقدية اطلع خلالها على نشاط الفرع وآلية تقديم القروض، حيث التقى حبيب عدداً من طالبي القروض الموزّعين على مناطق الجنوب كالنبطية والصرفند وصيدا وصور وغيرها.

وفي المناسبة، زار حبيب والوفد المرافق شخصيات روحية في المنطقة، فالتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار الإفتاء في صيدا.

وقال حبيب بعد اللقاء: "بعد الجولة التفقدية على فرع مصرف الإسكان في صيدا، رأينا من بالغ الأهمية أن نقوم بزيارة هذا المقام الروحي الكبير، وأخذنا بتوجيهات سماحته ووجّهنا إليه دعوة لزيارة المقرّ الرئيسي لمصرف الإسكان. كما أطلعناه على النشاطات التي يقوم بها المصرف ولا سيما قرار رفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "أكدنا لسماحته أن مصرف الإسكان لا يميّز بين مواطن وآخر أو بين منطقة وأخرى، بل شروط إعطاء القروض تشمل جميع اللبنانيين من دون استثناء".

ثم انتقل إلى دار الطائفة الشيعية حيث التقى مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في حضور أمين عام الإفتاء في لبنان السيّد محمد بدر الدين.

كذلك زار حبيب والوفد المرافق، مطرانية الروم الأرثوذكس ومطرانية الموارنة في صيدا.

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