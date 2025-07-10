إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي... وهذا ما قالته إحدى المحتجات للقوة

وقع إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي، وهذه المرة في بلدة عيتيت، حيث تم إعتراض دورية بعنوان سيرها من دون مرافقة الجيش اللبناني، قبل أن يتطور الإشكال إلى إشتباك، إستخدمت فيه القوة الدولية القنابل المسيلة للدموع.وفي حين إعتبره المتحدث بإسم اليونيفل أندريا تيننتي ما جرى إنتهاكاً خطيرًا للقانون الدّولي، مؤكداً أن قواته يمكنها التحرّك بشكل مستقل من دون مرافقة الجيش، كان للمحتجين رأي آخر.