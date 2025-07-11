بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر وبعد ظهر يوم الثلاثاء 15 تموز الحالي لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.