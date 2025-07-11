الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
أخبار لبنان
2025-07-11 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
0
min
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر وبعد ظهر يوم الثلاثاء 15 تموز الحالي لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
أخبار لبنان
الثلاثاء
المقبل
لمناقشة
سياسات
الحكومة
التالي
وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:25
الأمم المتحدة: مقتل 5 آلاف جراء عنف العصابات في هايتي في أقل من عام
أخبار دولية
09:25
الأمم المتحدة: مقتل 5 آلاف جراء عنف العصابات في هايتي في أقل من عام
0
آخر الأخبار
09:13
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "استخلص دروسًا" من الحوادث المميتة قرب مراكز المساعدات في غزة
آخر الأخبار
09:13
الجيش الإسرائيلي يقول إنه "استخلص دروسًا" من الحوادث المميتة قرب مراكز المساعدات في غزة
0
خبر عاجل
09:01
معلومات للــLBCI: تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس - المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان ووقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة
خبر عاجل
09:01
معلومات للــLBCI: تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس - المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان ووقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة
0
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفةً سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج أدت إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للإعلام: الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفةً سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج أدت إلى سقوط شهيد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
0
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:11
تسريحات جماعية "قريبا" في وزارة الخارجية الأميركية
أخبار دولية
04:11
تسريحات جماعية "قريبا" في وزارة الخارجية الأميركية
0
آخر الأخبار
14:48
الشركة اليونانية: طلبنا من جميع السفن المارة بالمنطقة المساعدة في البحث ونعمل على إبلاغ أسر أفراد الطاقم بالتطورات
آخر الأخبار
14:48
الشركة اليونانية: طلبنا من جميع السفن المارة بالمنطقة المساعدة في البحث ونعمل على إبلاغ أسر أفراد الطاقم بالتطورات
0
آخر الأخبار
15:17
مواقع إخبارية إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة
آخر الأخبار
15:17
مواقع إخبارية إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
16:52
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات الحوثيين الأخيرة لم تستهدف سفنا أميركية بل استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل
آخر الأخبار
16:52
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات الحوثيين الأخيرة لم تستهدف سفنا أميركية بل استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
0
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
2
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
4
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
5
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
6
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
7
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
8
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More