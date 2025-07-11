الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء
أخبار لبنان
2025-07-11 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال للحد من الفيضانات في مدينة جونية، ضمن مشروع يشمل تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من مخاطر الفيضانات وتحسين البنية التحتية الحيوية .
وافاد المكتب الاعلامي للوزارة في بيان بان" هذا التدخل الوقائي يأتي استكمالًا لخطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الجهوزية قبل فصل الشتاء، لا سيّما في المناطق الساحلية".
وأكدت الوزارة أنّ "هذه الأعمال تُنفّذ بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، ووفقًا لمعايير السلامة العامة، حرصًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين".
ودعت المواطنين إلى "التعاون وتفهّم الإجراءات المؤقتة المرافقة للأشغال"، مؤكدة "التزامها مواصلة ورشة الإصلاح والتأهيل على امتداد الأراضي اللبنانية".
أخبار لبنان
الأشغال:
أعمال
الفيضانات
جونية
تأهيل
البنى
التحتية
الشتاء
التالي
تغيُّب القاضي غسان عويدات عن جلسة التحقيق في قضية انفجار المرفأ والبيطار يؤجلها إلى 21 الحالي
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:17
وزارة الأشغال: نواصل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الطرقات والجسور ضمن خطة "لبنان على السكة"
أخبار لبنان
11:17
وزارة الأشغال: نواصل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الطرقات والجسور ضمن خطة "لبنان على السكة"
0
أخبار لبنان
2025-06-05
الجيش الإسرائيليّ: نستعد في المستقبل القريب لاستهداف عدد من البنى التحتية في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-06-05
الجيش الإسرائيليّ: نستعد في المستقبل القريب لاستهداف عدد من البنى التحتية في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة الاشغال: استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ ضهر البيدر – شتورا – المصنع
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة الاشغال: استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ ضهر البيدر – شتورا – المصنع
0
آخر الأخبار
2025-05-28
وزارة الدفاع الإسرائيلية: سنواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارًا
آخر الأخبار
2025-05-28
وزارة الدفاع الإسرائيلية: سنواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
0
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:11
تسريحات جماعية "قريبا" في وزارة الخارجية الأميركية
أخبار دولية
04:11
تسريحات جماعية "قريبا" في وزارة الخارجية الأميركية
0
آخر الأخبار
14:48
الشركة اليونانية: طلبنا من جميع السفن المارة بالمنطقة المساعدة في البحث ونعمل على إبلاغ أسر أفراد الطاقم بالتطورات
آخر الأخبار
14:48
الشركة اليونانية: طلبنا من جميع السفن المارة بالمنطقة المساعدة في البحث ونعمل على إبلاغ أسر أفراد الطاقم بالتطورات
0
آخر الأخبار
15:17
مواقع إخبارية إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة
آخر الأخبار
15:17
مواقع إخبارية إسرائيلية: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
16:52
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات الحوثيين الأخيرة لم تستهدف سفنا أميركية بل استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل
آخر الأخبار
16:52
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات الحوثيين الأخيرة لم تستهدف سفنا أميركية بل استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
0
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
2
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
4
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
5
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
6
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
7
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
8
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More