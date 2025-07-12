توم براك: الولايات المتحدة سهّلت محادثات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل

كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك أن الولايات المتحدة سهّلت محادثات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل.



وقال براك في حديث صحفي: "شكلنا فريق تفاوض، وبدأنا العمل كوسيط. الأمور تتقدم بسرعة".



ودعا براك الى تمكين الجيش اللبناني للقيام بمهام نزع السلاح. وحذر من أن لبنان اذا لم يتحرك فسيعود الى بلاد الشام، ناقلا عن مسؤولين سوريين قولهم إن لبنان منتجعهم الشاطئي.