الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو فاعور: وحدها الدولة يجب ان تحتكر السلاح

أخبار لبنان
2025-07-12 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو فاعور: وحدها الدولة يجب ان تحتكر السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أبو فاعور: وحدها الدولة يجب ان تحتكر السلاح

شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على أهمية أن تتغلب الحكمة الوطنية، معتبرا أن هذا المسار قد يكون بطيئا بعض الشيء، ولكنه واعد، خصوصا ان البلاد تخرج من وضع صعب جدا وأن التحديات كبيرة جدا.

ولفت أبو فاعور في خلال استقباله مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، الى أن منطق الدولة الحديثة يفرض أن نضوي جميعا في كنف الدولة وأن تحتكر هذه الدولة السلاح وهذا أساس فكرة المساواة بين المواطنين. 

ورأى أن "‏التحديات الاقتصادية كبيرة، وحتى هذه اللحظة لم نبدأ بمسألة النهوض الاقتصادي الفعلي".

حجازي 

من جهته، أعرب المفتي حجازي عن سعادته لهذا التواصل الدائم مع النائب ابو فاعور. وقال: "فخورون بما تقدمه لهذه المنطقة على صعد متعددة وفخورون بهذا التعاون الذي حصل في استحقاق اتحاد بلديات قلعة الإستقلال، لاننا كنا حريصين ان يكون الإخراج لائقا من دون انتخابات، ونذهب الى وفاق ضمن المداورة كي ننتهي من مسألة الصراعات".
 
وأضاف: "نقدر عاليا المواقف السياسية المتقدمة للرئيس وليد جنبلاط في ما يتعلق بالقرار اللبناني والقرار السيادي والاستقرار الداخلي ونقدر مواقفك ايضا في هذا المنحى الذي لا يقوم لبنان الا به".

وأمل أن "يكون الوطن اكثر امانا واستقرارا وازدهارا وكفانا ما عشناه من ويلات وحروب".
 

أخبار لبنان

فاعور:

وحدها

الدولة

تحتكر

السلاح

LBCI التالي
ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)
أسرار الصحف 12-07-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

النائب جنبلاط: الدولة يجب أن تقوم وسلمنا سلاحنا عن قناعة بأنها وحدها تحمينا جميعاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-06

سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

سلام: لا أمن او أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26

جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:45

بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة

LBCI
أخبار دولية
08:52

إيران تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي في الملف النووي

LBCI
أخبار دولية
08:28

عباس عراقجي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:12

احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل

LBCI
خبر عاجل
15:28

البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار

LBCI
حال الطقس
04:22

طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:21

أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام

LBCI
فنّ
05:18

وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-07-2025

LBCI
أخبار لبنان
16:20

وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان

LBCI
فنّ
11:25

نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More