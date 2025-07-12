أبو فاعور: وحدها الدولة يجب ان تحتكر السلاح

شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على أهمية أن تتغلب الحكمة الوطنية، معتبرا أن هذا المسار قد يكون بطيئا بعض الشيء، ولكنه واعد، خصوصا ان البلاد تخرج من وضع صعب جدا وأن التحديات كبيرة جدا.



ولفت أبو فاعور في خلال استقباله مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، الى أن منطق الدولة الحديثة يفرض أن نضوي جميعا في كنف الدولة وأن تحتكر هذه الدولة السلاح وهذا أساس فكرة المساواة بين المواطنين.



ورأى أن "‏التحديات الاقتصادية كبيرة، وحتى هذه اللحظة لم نبدأ بمسألة النهوض الاقتصادي الفعلي".



حجازي



من جهته، أعرب المفتي حجازي عن سعادته لهذا التواصل الدائم مع النائب ابو فاعور. وقال: "فخورون بما تقدمه لهذه المنطقة على صعد متعددة وفخورون بهذا التعاون الذي حصل في استحقاق اتحاد بلديات قلعة الإستقلال، لاننا كنا حريصين ان يكون الإخراج لائقا من دون انتخابات، ونذهب الى وفاق ضمن المداورة كي ننتهي من مسألة الصراعات".

وأضاف: "نقدر عاليا المواقف السياسية المتقدمة للرئيس وليد جنبلاط في ما يتعلق بالقرار اللبناني والقرار السيادي والاستقرار الداخلي ونقدر مواقفك ايضا في هذا المنحى الذي لا يقوم لبنان الا به".



وأمل أن "يكون الوطن اكثر امانا واستقرارا وازدهارا وكفانا ما عشناه من ويلات وحروب".