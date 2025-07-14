الرئيس عون استقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان.