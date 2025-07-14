كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي

تفقدت وزيرة التربية ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك.



وأشارت في خلال الجولة، إلى أنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات بأن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية التعلمية اولوية بالنسبة إلى اللبنانيين".



وأضافت: "في الوزارة يوجد فريق عمل كبير يتابع لحظة بلحظة، وعندما تصلنا رسالة من الطلاب أو الأهالي نرسلها لهم، وهناك من يتابع على الخط الساخن ويتلقى الملاحظات التي تصل إلى اللجان التي تضع المسابقات، وإلى اللجان التي بدأت بالتصحيح".



وأكدت كرامي أن العملية تسير بأفضل طريقة ممكنة، مشيرة الى أن الإمتحانات الرسمية ليست موضوعة لصف معين ولا لمدرسة معينة، بل لكل البلد، لذلك يوجد تفاوت في كيفية التفاعل مع تلك الأسئلة، ولكن النقاط والملاحظات التي أعطيت وصلت، وستكون مسجلة وستأخذ بعين الإعتبار.



الامتحانات المهنية



وانتقلت كرامي إلى مركز معهد بدنايل الفني، وتفقدت سير الامتحانات، وكان في استقبالها رئيس الدائرة الإقليمية للتعليم المهني في بعلبك-الهرمل عبد الغني الديراني، ورئيس المركز وليد حمود.



وقالت: "نحن الآن نسير نحو التعافي، وخصوصا في القطاع التربوي، ونعمل جاهدين لاستعادة مكانتنا المتميزة. نحن الآن نثبت مقدار قدرتنا على الصمود، ونأمل أن نعود إلى تميزنا".



وأشارت كرامي إلى خطة استراتيجية اعدتها المديرية"، قائلة: "نعمل مع جهات مانحة تعي أهمية تعزيز التعليم المهني، وهذه الجهات سوف تقف معنا في هذا المسار . البلد مر بظروف قاسية جدا، وكنا نتعاطى لفترة طويلة مع الأزمات المستجدة، وليس تعاطي تطوير وتحسين، لذلك يوجد أمور تأخرنا فيها، ينبغي علينا معالجتها، لا سيما ما يتعلق بتناغم مسارات التعليم العام مع المسار المهني".