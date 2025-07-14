مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي

رجي إلتقى كايا كالاس في بروكسيل: للضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس

رجي إلتقى كايا كالاس في بروكسيل: للضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس

لقاء صحافي حول الشفافية والاستثمار العام في لبنان... هذا ما بحثه