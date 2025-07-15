وزيرة التربية جالت على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية

في اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الثانوية، جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كراي على مراكز الامتحانات في الضاحية الجنوبية وفرن الشباك مطلعة على سيرها.



الوزيرة أكدت وجود دورة استثنائية وأن التصحيح سيكون عادلاً ويأخذ بالاعتبار أوضاع المتقدمين، خاصة في المناطق المتضررة.