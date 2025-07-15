"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان

اشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى انه يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بنص منسوب إلى الرئيس وليد جنبلاط عن حديثه إلى "التلفزيون العربي"، تمت إضافة جملة تتعلق بسلاح المقاومة في لبنان إلى فقرة في النص لم يدل بها أثناء المقابلة.



واوضح البيان، أنّ مفوضية الاعلام إذ تنفي بشكل تام ما ورد في النص المنسوب إلى وليد جنبلاط، حيث شدد جنبلاط على أنّه يجب أن يكون هناك حلاً سياسياً برعاية الدولة السورية من أجل الوصول لوقف اطلاق النار والسلم، ثم ّ الدخول في عملية المصالحات مع البدو، لأن هناك مشاكل دائماً تحصل معهم لكن هناك عادات تحصل من خلال المصالحات مع إخواننا البدو سكان جبل العرب.



وأشار جنبلاط في حديثٍ لـ"التلفزيون العربيّ" الى أنّه يُراقب التصريحات المتنوعة للبعض من الرئاسة الروحية لان في جبل العرب هناك ٣ رؤساء ووجهاء وتعدّد في الآراء وهذه تصريحات مترددة، لافتاً الى انه "لا بد من الخروج من هذا التردد والدخول في الحوار الصريح بدل التحريض المستمر احياناً".



ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: "لم أسمّ أحداً ولمصلحة السويداء الوصول لحل سلمي سياسي برعاية الدولة كي تعود الحياة الى امورها الطبيعية ونطوي هذه الصفحة الدامية".



واشار جنبلاط الى ان "اسرائيل لا تحمي احداً وتريد تأجيج المزيد من القتال في السويداء وبينها وبين الحكم في سوريا وتريد الفوضى في سوريا وتحويل التاريخ العربي المشرقي وتشويهه، وأحذّر من أن لا نقع في الفخ الإسرائيلي كما حاول الايهام به احدهم في تصريحاته من فلسطين المحتلة".



ولفت جنبلاط الى انه "على تواصل مع الحكومة السورية وانصح بان يتجاوب اهل السويداء، وان يكون هناك وقف اطلاق نار من قبل الجهتين، ومن ثم الحوار مع كل الوجهاء وانصح المثقفين والنخب والعناصر المسلحة الانخراط في الامن العام او الجيش السوري".



وقال: "وقف النار في السويداء امر ممتاز وحان الوقت لمقاربة الامور بالهدوء والحوار تفادياً لمزيد من القتال".