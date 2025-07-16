بعد محاولة فرض خوات على أحد الافران في الضاحية... اجتماع للنقابة لبحث تبعات الحادثة

بعد محاولة أحد الاشخاص فرض خوات على أحد الافران في الضاحية الجنوبية لبيروت، وامتناع الأخير عن ذلك، أُطلق النار على الفرن نهار السبت والأحد.



وفيما القت القوى الامنية القبض على الفاعل، اجتمعت نقابة الافران اليوم للبحث في تبعات الحادثة، ملوحةً بالاضراب العام في حال تكرارها.